Boa prestação dos arqueiros do Tejo d’Honra em Castanheira de Pêra

Os arqueiros do clube Tejo d’Honra, do concelho da Golegã, estiveram em destaque na 7ª Prova do Campeonato Nacional de Tiro com Arco, que decorreu em Castanheira de Pêra a 12 de Janeiro.

Vicente Francisco conquistou o primeiro lugar em Arco Barebow – Juvenis, com Paulo Silva e André Vale os lugares seguintes. O esforço conjunto destes atletas rendeu ainda o 1º lugar por equipas ao clube.

Em Arco Barebow – Cadetes, Pedro Costa, assegurou o 1º lugar e em Arco Barebow – Veteranos, Manuel Silva classificou-se na 5ª posição, enquanto João Santos levou para casa a medalha de ouro no escalão de veteranos e o prestigiado 1º lugar na classificação geral. Em Arco Recurvo, Martim Cruz competiu na categoria Juvenil e terminou em 5º lugar. Já no escalão de Veteranos, Domingos Vaquinhas subiu ao pódio, conquistando o 3º lugar.