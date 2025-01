Apoio de 20 mil euros ao Acrobatikdays – Clube Ginástica de Fátima

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na última reunião do executivo, a proposta de celebração de um protocolo com o Acrobatikdays – Clube Ginástica de Fátima, com vista à atribuição de um apoio financeiro no valor de 21.775 euros. O montante destina-se a cobrir parcialmente os encargos associados à aquisição de equipamento desportivo necessário para a prática de ginástica artística.