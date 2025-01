União de Santarém ainda sonha com a fase de promoção na Liga 3

A uma jornada do final da fase regular da Liga 3 em futebol, a União de Santarém ainda mantém a esperança de ficar entre os quatro primeiros lugares da Série B e assim disputar a fase de subida. Para isso tem que vencer na derradeira ronda no terreno do Sporting da Covilhã e beneficiar de uma conjugação de resultados favorável. No domingo, os escalabitanos venceram a Lusitânia dos Açores por 1-0 em Santarém, com um golo de penálti já no período de compensação.

A União de Santarém está em sexto lugar com 24 pontos, tendo à sua frente a Académica de Coimbra com 25, o Sporting B também com 25, o Belenenses com 26, o 1º de Dezembro com 28 e o Atlético com 30. Dos adversários que os ribatejanos podem alcançar, Belenenses e Académica jogam entre si e o Sporting B vai ao terreno do lanterna-vermelha Lusitânia dos Açores.