Judocas do Clube de Judo de Torres Novas destacam-se em torneios

Primeiros e segundos lugares no Open de Cadetes e no Torneio Judo Clube de Lisboa

Os judocas do Clube de Judo de Torres Novas conquistaram vários pódios no Open de Cadetes, de homenagem ao mestre António Morais, em Castelo Branco, e no primeiro torneio do Judo Clube de Lisboa, em Alenquer, para benjamins, infantis e iniciados. No Open de Cadetes, o clube de Torres Novas conquistou um primeiro lugar com o judoca Tomás Lopes (categoria 50kg) e um segundo lugar obtido por Pedro Costa (60kg).

No Torneiro de Judo Clube de Lisboa, os judocas levaram para Torres Novas dois troféus de primeiro lugar e cinco de primeiro lugar. Ao primeiro lugar do pódio subiram Rodrigo Marques e Tiago Cachado. No segundo lugar ficaram André Santos, Salvador Alves. Tiago Pereira, Lourenço Magalhães e Tyler Xavier.