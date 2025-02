Coruche acolhe Corrida das Pontes e da Família no dia 1 de Junho

Coruche volta a ser palco de um dos eventos desportivos mais emblemáticos da vila ribatejana com a 19.ª edição da Corrida das Pontes e da Corrida da Família, marcada para 1 de Junho, no âmbito da Feira Internacional da Cortiça (FICOR).

Organizado pelo Município de Coruche, o evento propõe dois percursos distintos: a Corrida das Pontes, com um trajecto de 10 quilómetros para atletas experientes, e a Corrida da Família, um percurso acessível de 3 quilómetros, pensado para todas as idades.

A partida está marcada para as 10h00 no Parque do Sorraia, junto ao Pavilhão Multiusos, com a Corrida da Família a arrancar cinco minutos depois.

As inscrições já estão disponíveis online, através do site oficial da Corrida das Pontes.