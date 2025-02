Torres Novas recebeu estágio de patinagem artística

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta organizou um estágio de patinagem artística que decorreu no Palácio dos Desportos, em Torres Novas. A finalidade do evento passava pelo enriquecimento de conhecimentos, diversificação de aprendizagens e a partilha de experiências na modalidade, assim como trabalhar a preparação física das atletas e desenvolver a vertente artística. Para isso foram convidadas algumas figuras do desporto, como o treinador espanhol Joan Jane, a treinadora de flexibilidade na modalidade, Leiliana Pacheco, e a preparadora física Cátia Vieira.

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta fez um balanço positivo do evento e enalteceu o apoio de vários pais para a realização do evento.