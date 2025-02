Chamusca e Lapas vencem em mais uma jornada da liga de futebol de rua feminino

A liga amadora de futebol de rua feminino teve os primeiros depois jogos do ano de 2025 com a vitória a sorrir para a Juventude Lapas e para a União Desportiva da Chamusca. Na terceira jornada da “Liga O MIRANTE futebol de rua feminino” a equipa das Lapas venceu o Riachense, também do concelho de Torres Novas, por 5-1. Num jogo que se realizou no Pego, concelho de Abrantes, a União Desportiva da Chamusca venceu a equipa da casa por oito golos sem resposta.

Recorde-se que todos os jogos realizam-se em campos descobertos e cabe à equipa da casa arranjar um árbitro para apitar a partida. Vai haver troféus para todas as equipas e para a melhor marcadora, melhor defesa e melhor jogadora. A classificação final é feita por pontos, sendo que a vitória vale três pontos, o empate um ponto e a derrota zero pontos. O MIRANTE associa-se a esta nova liga que, segundo a organização, pretende captar novas equipas no futuro.