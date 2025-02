Triatlo do Alhandra Sporting Club entrou em 2025 com mais de uma centena de atletas

O Alhandra Sporting Club (ASC) é uma referência do triatlo a nível nacional e um dos melhores clubes de formação. No concelho de Vila Franca de Xira é o único clube com um título europeu colectivo numa modalidade olímpica, tendo em 2019 alcançado o feito em casa, na vila de Alhandra. Motivos mais do que suficientes para orgulhar os dirigentes, treinadores e atletas do clube, que apresentaram a nova equipa de triatlo para a época 2025, numa cerimónia que decorreu no Clube Recreativo dos Cotovios.

Para este ano, a equipa de triatlo do ASC conta com 102 atletas, dos vários escalões, dos sete aos 63 anos. Pedro Leitão coordena a equipa de competição de triatlo. A equipa é muito jovem e vai competir no Campeonato Nacional de Clubes e na Taça de Portugal e vai tentar disputar os lugares no pódio, nos femininos, e atingir o top cinco nos masculinos. “Aprendemos a estar em paz com os atletas que formamos porque somos um clube de formação. Não conseguimos segurar os atletas quando são aliciados por outros clubes e que têm outras condições financeiras”, diz o coordenador, acrescentando que o triatlo é uma modalidade dispendiosa e que o apoio financeiro dos pais dos jovens atletas é fundamental.

Há quatro anos que Ana Filipa Ferreira coordena os atletas mais novos. O intuito é que as crianças gostem da modalidade e para isso ensinam o desporto como uma brincadeira. “Quando experimentam normalmente ficam. O mais difícil é virem porque o triatlo é muito exigente”, sublinha.

O ASC tem de pagar o aluguer das pistas e da piscina à Câmara de Vila Franca de Xira e isso reflecte-se no valor das mensalidades. O clube não tem capacidade de oferecer equipamentos aos atletas, mas apenas um número residual (três ou quatro) tem dificuldades financeiras, mas não é por isso que deixam de praticar desporto.

Uma fábrica de talentos

A cerimónia contou com centenas de atletas e respectivas famílias. Durante a tarde os atletas receberam o novo equipamento do ASC, comeram, beberam e divertiram-se. Visivelmente emocionado, o presidente do clube, Jorge Leitão, confessou a O MIRANTE que sentiu nostalgia quando recordou os momentos que aconteceram em duas décadas. “Fizemos coisas que dificilmente se repetirão no futuro, e digo com convicção, fizemos coisas extraordinárias e que jamais pensámos alcançar quando começámos o projecto. É uma alegria enorme ter juntado aqui gente do passado e do momento actual e ter contribuído com alguma coisa nestes 20 anos”, vincou.

O presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Fernando Feijão, fez questão de estar na cerimónia onde mencionou o ASC como um dos clubes mais importantes a formar talentos na modalidade de triatlo. A nível nacional, o presidente da federação explica que a modalidade tem o futuro garantido e que Portugal vai continuar a ter representação da modalidade nos Jogos Olímpicos.