Búzios com quatro nadadores na Selecção Distrital de Santarém

Alícia Deep, Matias Pacheco, Matilde Bibi e Rita Alves são os quatro representantes da Búzios-Coruche que foram chamados à Selecção Distrital de Santarém para disputar o Meeting de Leiria.

A Associação de Natação do Distrito de Santarém, com uma selecção de infantis, vai entrar em prova nos dias 8 e 9 de Fevereiro no IV Meeting de Leiria.