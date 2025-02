Mais de 200 atletas participaram no Duatlo Cross João Campos em Abrantes

A equipa de Triatlo da Casa do Benfica em Abrantes iniciou, no passado domingo, 2 de Fevereiro, a época desportiva de Triatlo 2025, com o “XV Duatlo Cross João Campos”, no Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes. O Duatlo Cross João Campos é uma organização do município de Abrantes, em parceria com a Aventurirequinte (Clube Triatlo de Abrantes), e com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal (FTP).

Estiveram presentes mais de duas centenas de atletas, onde o Triatlo da Casa do Benfica contou com sete atletas na competição, a primeira etapa do Campeonato Nacional de Clubes de Cross, no formato de duatlo BTT. A prova envolveu 4.800 metros de corrida, seguindo-se 19.900 metros de BTT, e novamente corrida, desta vez 2.700 metros.

A equipa de Abrantes teve um desempenho digno de registo, tendo conquistado um pódio individual. O resultado colectivo foi um 13º lugar por equipas, entre 22 equipas masculinas e 7 equipas femininas.