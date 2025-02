José Guido está desempregado mas trabalho não lhe falta como presidente da Associação de Linhaceira

Criada em 1974, a Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira é considerada uma referência no concelho de Tomar. Com 400 sócios e diversas actividades ao longo do ano, a colectividade conta com um pavilhão multiusos de grandes dimensões, cuja dívida de construção ainda está a ser paga. O Carnaval de Linhaceira é a principal actividade anual, envolvendo cerca de 500 pessoas. O MIRANTE visitou a sede da associação e falou com o presidente, José Guido, e com a secretária, Mariana Lopes.

A Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira foi criada a 25 de Dezembro de 1974, estando a comemorar meio século de existência. Com actividades regulares e cerca de 400 sócios activos, a associação é considerada uma referência no concelho de Tomar, organizando um dos carnavais mais concorridos da região. Em 2016 foi inaugurado o pavilhão multiusos que serve de sede da colectividade, dispondo de diversas valências ao serviço da comunidade. O MIRANTE visitou a sede da associação e conversou com o presidente, José Guido, e a secretária, Mariana Lopes, sobre a história da colectividade e os projectos em carteira.

José Guido, 60 anos, nasceu e cresceu na aldeia de Linhaceira. Actualmente está desempregado, sendo um ex-trabalhador da Central Termoeléctrica do Pego, que fechou portas em Dezembro de 2021. “Trabalhei lá 30 anos, agora estou à espera de ser integrado noutra empresa”, conta. Embora esteja desempregado, José Guido garante que “se farta de trabalhar na mesma”, na associação e também na agricultura. Esteve sempre envolvido na associação, passou por várias direcções e em 2017 assumiu a presidência. Em conversa com O MIRANTE, recorda que a associação já passou por altos e baixos, tendo estado em risco de fechar no ano de 2009: “Foi a maior crise. Houve umas cinco ou seis assembleias gerais para conseguir arranjar uma direcção. Na altura havia uma dívida que rondava os 30 mil euros, nós conseguimos com actividades reverter a situação”, recorda.

Em 2013, a associação concorreu a um apoio da União Europeia para a construção do pavilhão multiusos. Após alguns obstáculos iniciais, a colectividade conseguiu o tão desejado apoio de 168 mil euros, avançando para a construção do edifício em Março de 2014. Importante também foi o apoio da Câmara de Tomar, no valor de 152 mil euros, tendo sido ainda necessário um pedido de financiamento bancário de 122 mil euros. O pavilhão, avaliado actualmente em 860 mil euros, dispõe de 2250 metros quadrados de área coberta e de diversas valências, como um salão multiusos, balneários, casas de banho, salas de reunião, sala de judo, ioga e karaté, bar e recepção.

Neste momento o objectivo principal da associação é pagar a dívida do edifício e ir melhorando as condições do espaço. “Precisamos de um piso como deve ser no pavilhão, o que temos é um piso em betão afagado. Se fosse um piso de madeira ou um outro piso sintético era melhor, e é isso que pretendemos também a curto prazo, dois, três anos”, diz José Guido. As receitas são obtidas através da quotização dos sócios, das actividades e de um peditório mensal, que ajudam a pagar a dívida do edifício e as despesas fixas. Outros objectivos a longo prazo passam pela construção de bancadas no pavilhão e pela reabilitação de um campo de futebol localizado nas proximidades e que em tempos foi muito utilizado pela associação para a prática da modalidade.

Carnaval de Linhaceira é imagem de marca

Das muitas actividades que a associação desenvolve ao longo do ano, destaca-se o Carnaval. Criada pela associação há 33 anos, a festividade tem vindo a evoluir muito. O Carnaval começa a ser preparado no início do ano com o almoço dos reis, onde são anunciados os reis da edição desse ano. A partir daí os grupos ficam formados, começam a ter reuniões para definir os temas, criam os carros e trajam-se como quiserem. Participam à volta de 500 pessoas no Carnaval de Linhaceira, num investimento total que ronda os 30 mil euros. “Nos quatro dias do evento temos à volta de 10 mil pessoas na aldeia”, refere José Guido.

Para além do Carnaval, existem muitas outras actividades mensais, como um Congresso de Sopas, os Trilhos do Nabão, festa dos santos populares, a festa popular da aldeia, o evento Car e Bike Show, um Festival de Folclore e um Passeio de Motorizadas. A Associação de Linhaceira conta ainda com actividades regulares como futsal de seniores e juniores, karaté federado e ioga, sendo também o local onde decorrem as actividades extracurriculares do Centro Escolar da Linhaceira. Na comemoração dos 50 anos da colectividade, estão a ser dinamizadas diversas iniciativas, sendo que a principal comemoração aconteceu em Dezembro de 2024, um almoço que juntou ex-presidentes, sócios e a população da Linhaceira.