Ciclista de Vila Chã conquista três medalhas no nacional de pista

A ciclista de Vila Chã de Ourique, Patrícia Duarte, conquistou três medalhas no escalão elite no fim-de-semana de 1 e 2 de Fevereiro no nacional de pista no Velódromo Nacional de Sangalhos. Patrícia Duarte alcançou o título de vice-campeã nacional na prova de eliminação, medalha de bronze nas provas de scratch e na disciplina olímpica omnium pela equipa de ciclismo feminino Atum General/Tavira/SC Farense.