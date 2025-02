Ribeira do Fárrio perde em Santarém e Mação FC é o novo líder do distrital de futsal

O Vitória de Santarém venceu o Grupo Desportivo de Ribeira Fárrio por 7-4, em mais uma jornada da 1ª Divisão Distrital de Futsal e motivou mudanças na tabela, com o seu opositor a cair da liderança da prova para o terceiro lugar. O Mação FC é agora o novo líder, seguido pelo CAS Vicentense, GD Ribeira do Fárrio e Vitória de Santarém.



A restante tabela é composta por ACD Vale Travesso, no quinto lugar e em igualdade pontual com o sexto, Os Patos. UDP Cabiçalva ocupa a oitava posição, seguido de CRD Louriceirense, CAD Coruche, ACR Carvalhos Figueiredo e ACR Linhaceira, por esta ordem. O FutAlmeirim está no fundo da tabela, no 12º lugar.