Trail “Trilhos Pina Manique” com três distâncias e muita diversão

A sétima edição do trail “Trilhos Pina Manique, em Manique Do Intendente, no concelho de Azambuja, vai decorrer no dia 27 de Abril, organizada pela associação dos Amigos Dos Trilhos Pina Manique, uma associação que pretende promover o desporto dentro da união de freguesias. O trail tem três distâncias: longo, com 23 quilómetros, curto, num percurso de 13 quilómetros, e uma caminhada de 10 quilómetros sem intuito competitivo. Os valores de inscrição variam entre os 17 e os 8 euros, sendo que o almoço custa 6 euros.

A data limite para as inscrições é 13 de Abril, sendo que há prémios para os três primeiros classificados da classificação geral (masculinos e femininos) e prémios para os três primeiros classificados de cada escalão etário. A prova tem oito escalões masculinos e femininos: Juvenil MF (16 a 17 anos), Júnior MF (18 a 19 anos), Sub 23 MF (20 a 22 anos), Seniores MF (23 a 39 anos), MF40 (40 a 44 anos), MF45 (45 a 49 anos), MF50 (50 a 54 anos), MF55 (55 a 59 anos), MF60 (60 ou mais anos).