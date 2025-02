767/PRK Sport Rally Team apresentou projecto desportivo para 2025 em Tomar

A 767/PRK Sport Rally Team apresentou o seu projecto desportivo para 2025 no dia 1 de Fevereiro, em Tomar. A apresentação, que decorreu no restaurante Nabão, contou com a presença dos pilotos Paulo Duarte e Ivo Santos. Estiveram também presentes no evento, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, a vereadora com o pelouro do desporto, Rita Freitas, e o presidente da Assembleia Municipal, Hugo Costa.



A equipa vai disputar o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2025, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. No evento foram apresentadas as três duplas concorrentes: José Rogeira e Paulo Marques; Paulo Duarte e Ivo Santos; e Dinis Rogeira e José Silva. A equipa, que tem como team manager o piloto tomarense Pedro Silva, surge como projecto desportivo em 2025, resultando da junção da equipa 767 Sport com a experiente PRK Sport Rally Team, que, entre outros títulos individuais, sagrou-se campeã nacional de equipas de todo-o-terreno no ano de 2021.