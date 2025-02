Desporto sem barreiras originou iniciativa única em Samora Correia

O Lezíria Padel Indoor, em Samora Correia, foi palco da primeira edição do Encontro de Padel Adaptado, um evento inclusivo organizado pelo Centro de Recreação Infantil de Benavente (CRIB). A iniciativa, que decorreu no passado 29 de Janeiro, reuniu cerca de uma centena de participantes e uma dezena de instituições, como o CRIC – Coruche; CRIAL – Almeirim; Centro de Recuperação Especial “O Ninho” – Santarém; APPACDM – Santarém; CIRE – Tomar; CERCIPOVOA – Póvoa de Santa Iria; CRIO – Ourém; CRIT – Torres Novas e CERCITEJO – Alverca do Ribatejo, para lá da CRIB, de Benavente.

Após um aquecimento em grupo, acompanhado de música, os utentes espalharam-se pelos sete campos que o clube dispõe. Cada court proporcionou actividades diferentes, todas com o âmbito de facilitar o primeiro contacto com a modalidade. De 20 em 20 minutos, soou o apito para a troca de campos, de forma a que ninguém falhasse qualquer exercício.

A responsável do Lezíria Padel Indoor, Mafalda Themudo, define o padel como “um desporto sem barreiras” e deu alguns pormenores sobre a organização do evento. “A nossa parceria com a CRIB começou em Setembro de 2024 quando um grupo de jogadores veio experimentar e desde aí têm vindo todas as semanas”, explicou a O MIRANTE. A gerente do espaço enalteceu o papel da comunidade de jogadores do clube para que todos os participantes pudessem dispor do material necessário para a prática. “Temos uma comunidade de jogadores que emprestaram as suas próprias raquetes para que hoje todos possam ter uma na mão”, revelou.

Para lá dos 29 colaboradores das várias associações, o encontro contou ainda com alguns voluntários, afectos ao próprio Lezíria Indoor Padel, que instruíram os utentes à prática do desporto, desde o primeiro contacto com a raquete aos movimentos técnicos da modalidade. A Câmara Municipal de Benavente também disponibilizou apoios para a realização do encontro. “As palavras são para felicitar o CRIB pela organização e para o clube por ter proporcionado todas as condições para a realização do evento”, afirmou o vereador com o pelouro do desporto, Hélio Justino. O autarca atribuiu todo o mérito às entidades envolvidas e admitiu que é uma iniciativa com “pernas para andar”, salientando que a disponibilidade do município manter-se-á sempre para eventos desta natureza.

“O padel é uma modalidade que está muito na moda e achámos que fazia todo o sentido incluir na sociedade”, afirmou Henrique Carlota, psiconutricionista do CRIB. O principal dinamizador do evento defende a importância da prática desportiva na vertente terapêutica, ao trabalhar a coordenação motora dos utentes, mas também na vertente social, dado o contacto com pessoas de outras instituições e combatendo o sedentarismo. “O que mais importa é ver o sorriso na cara dos utentes, a boa disposição e o entusiasmo. Quanto a isso, acho que o sucesso é inegável”, vincou.