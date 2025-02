Joaquim Martinho Dias vai ser o novo presidente da Associação de Futebol de Santarém

partilhe no Facebook

Ao fim de 14 anos, Francisco Jerónimo vai deixar a presidência da Associação de Futebol de Santarém (AFS), que passará a ser ocupada por Joaquim Martinho Dias, líder da única lista que se apresentou às eleições marcadas para dia 28 de Fevereiro. Joaquim Martinho Dias é actualmente vice-presidente desportivo da AFS, tendo acompanhado Francisco Jerónimo nessas funções durante os seus mandatos.

Francisco Jerónimo integra a lista aos órgãos sociais da AFS como candidato à presidência da assembleia-geral. Disse a O MIRANTE que “é o fim de um ciclo” e que sempre entendeu que as pessoas não se devem eternizar nos cargos. A lista para a assembleia-geral é ainda composta por João Pratas (vice-presidente) e Dionísio Mendes (secretário)

A lista para a direcção, encabeçada por Joaquim Martinho Dias, tem como candidatos efectivos Daniel Santos, Jorge Heleno, Jorge Martins, Carlos Silva, António Gomes, Pedro Bernardes, Ana Reis e António Fernandes. Como suplentes estão Ana Valinho, Manuel Costa, Luís Guedes e Bruno Medinas.

Os candidatos ao conselho fiscal são João Careca (presidente), Paulo Caetano (vice-presidente) e José Marques (vogal). Para o conselho de justiça são candidatos Victor Batista (presidente), Sebastião Morgado Ribeiro (vice-presidente), Luís Valente (vogal), Manuel Faustino da Silva (vogal) e Ana Rita Gaspar (vogal).

O conselho de disciplina tem como candidatos Orlando Mendes (presidente), Sérgio Lopes (vice-presidente), Marco Paixão, Filipe Dionísio e João Filipe (vogais). A lista para o conselho de arbitragem é liderada por Jorge Maia e composta também por António Gonçalves (vice-presidente) e pelos vogais José Sequeira, Nelson Faria, Guilherme Pascoal, Susana Ferreira e António Maia.

Com o lema “Missão e Proximidade”, a candidatura de Joaquim Martinho, dirigente na AFS há mais de 20 anos, tem como princípios formar treinadores e dirigentes desportivos, crescer em número de atletas e de clubes, garantir financiamento para as competições, promover e acompanhar a certificação dos clubes e assegurar a ética e integridade no futebol distrital.