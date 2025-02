Desmor distinguida com Selo da Igualdade de Género no Desporto

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) atribuíram à Desmor, empresa municipal de Rio Maior, um Selo da Igualdade de Género no Desporto. “Esta é mais uma distinção da qualidade dos serviços prestados ao desporto nacional e internacional. Este reconhecimento reafirma a importância de acções concretas que promovem a igualdade de género no desporto, valorizando o papel da Desmor como agente de mudança na sociedade, contribuindo para um desporto mais inclusivo e igualitário”, refere a instituição em comunicado, acrescentando que a distinção resulta da avaliação de iniciativas internas, para os colaboradores, mas também de iniciativas externas, dirigidas a entidades ligadas ao sector, nomeadamente federações desportivas, clubes e associações desportivas, associações promotoras de desporto, clubes de praticantes e outras entidades, com intervenção na área do desporto.

A atribuição do Selo foi decidida após a avaliação de uma candidatura submetida, que numa pontuação mínima de 16 pontos, no conjunto das pontuações obtidas em diferentes critérios, a candidatura da Desmor foi concluída com sucesso, com um total de 21 pontos. O Selo da Igualdade de Género no Desporto é válida por dois anos consecutivos.