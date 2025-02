Andebol este domingo na Casa do Povo de Muge

A escola de andebol da Casa do Povo de Muge organiza este domingo, 16 de Fevereiro, um encontro de andebol com as equipas de Almeirim e Montemor-o-Novo. O encontro é no pavilhão da Casa do Povo de Muge, concelho de Salvaterra de Magos, e há comes e bebes.

Recorde-se que a escola tem os escalões bambis, minis e sub14 e os treinos são às segundas e quartas às 18h30 no pavilhão.