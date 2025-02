José Peseiro vive no Egipto mais um desafio no futebol internacional

Natural de Coruche, José Peseiro é o novo treinador do Zamalek, do Egipto, e levou consigo o filho Vítor Peseiro, 40 anos, como adjunto. Nuno Presume, natural do Pombalinho (Golegã), deixa os comentários e volta ao terreno igualmente como adjunto. A equipa técnica é ainda composta por um terceiro adjunto, Ayman Abdelaziz, o preparador físico Maykel Moreira e o treinador de guarda-redes, natural de Almeirim, Nuno Carrapato.

José Peseiro estreou-se com um empate a uma bola nos últimos instantes frente ao Petrojet, na 14ª jornada da Liga Egípcia. O Zamalek continua no terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do líder Al Ahly, o próximo adversário. O treinador português, de 64 anos, assinou contrato por um ano e meio e estava sem clube desde Março de 2024, quando deixou a selecção da Nigéria, que conduziu até à final do Campeonato Africano das Nações (CAN).

Conta com passagens pela seleção da Venezuela (2020-2021), Sporting Clube de Portugal (2004-2005/2005-2006/2018-2019), Futebol Clube do Porto (2015-2016), Sporting Clube de Braga (2012-2013/2016-2017), Vitória de Guimarães (2017-2018), Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos, 2016-2017/2017-2018), entre outros.