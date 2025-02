Patrícia Sampaio dá o nome ao Pavilhão Municipal de Tomar

Tomar homenageou novamente a judoca olímpica Patrícia Sampaio com a atribuição do seu nome ao Pavilhão Municipal de Tomar, numa cerimónia que decorreu no sábado, 8 de Fevereiro. A atribuição do nome da atleta ao principal recinto desportivo coberto de Tomar teve como objectivo distinguir a judoca que conquistou a medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos. Patrícia Sampaio mostrou-se emocionada, dizendo que se sentia honrada por representar o desporto na sua cidade natal. O evento contou com a presença da atleta natural de Tomar, do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, do presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, do presidente da Associação de Judo de Santarém, António Leal, de familiares da atleta, entre outras individualidades.

A cerimónia teve início no interior do Pavilhão Municipal, num intervalo do Campeonato Nacional de Juniores em Judo, que decorreu durante o fim-de-semana nesse local. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão, enalteceu as conquistas da judoca, referindo que é justo celebrar o seu legado. A atleta, o presidente da câmara e os representantes da Federação Portuguesa de Judo e da Associação de Judo de Santarém receberam uma lembrança dos últimos Jogos Olímpicos, oferta da União Europeia de Judo. De seguida, decorreu o descerrar da respectiva placa no exterior do pavilhão. Patrícia Sampaio contou com a presença, nesse momento, de familiares, nomeadamente o seu irmão e treinador, Igor Sampaio. Muitos populares também se juntaram, aplaudindo a atleta tomarense.

A atribuição do nome da judoca ao Pavilhão de Tomar foi deliberada em reunião de câmara, em Agosto último, tendo sido aprovada por unanimidade. A Câmara de Tomar já tinha homenageado Patrícia Sampaio com a atribuição da Medalha Municipal de Valor Desportivo, em 2019, e a Medalha de Honra do Município, em 2020. A judoca, atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2024, tendo recentemente conquistado a medalha de ouro no Grand Slam de Paris.