Salvador Salvador recebido em euforia pela família e amigos no regresso do mundial de andebol

Salvador Salvador, andebolista natural de Samora Correia, foi recebido em euforia por familiares e amigos no aeroporto de Lisboa, no regresso da selecção nacional de andebol que brilhou no Campeonato do Mundo de Andebol, onde conseguiu o quarto lugar que equivale à melhor classificação de sempre.

“O Mundial foi fantástico, ainda sou jovem e foi o meu primeiro Mundial. Superou completamente as minhas expectativas. O grupo foi incrível e divertimo-nos muito dentro de campo”, afirmou Salvador Salvador à chegada. No aeroporto, o jogador tinha à sua espera familiares – a mãe Cláudia, irmãos, avós, entre outros - e amigos do atleta, incluindo de quatro patas, conforme documenta a fotografia em que posou junto ao labrador castanho.

O atleta, de 23 anos, iniciou a carreira no Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC) antes de se transferir, em 2014, para o Sporting Clube de Portugal, onde já soma vários títulos nacionais. Internacional desde os escalões de formação, participou em competições como o Euro sub-18, o Mundial sub-19 e o Europeu de seniores, em 2022. Na última temporada, ajudou o Sporting a conquistar um histórico triplete, com a vitória no campeonato, Taça de Portugal e Supertaça.

Salvador Salvador destacou ainda a importância do resultado da Selecção Nacional de Andebol para a visibilidade da modalidade. “Significa que o nosso trabalho está a ser bem feito. Ver tantos jovens a apoiar-nos é fantástico, porque também os ajuda a sonhar a chegar onde estamos hoje”, disse.

Salvador Martinho Rocha Nogueira Salvador nasceu em 29 de Julho de 2001. Mede 1,98m e pesa 104 quilos. Salvador até começou no futebol. Cresceu mais do que o normal e acabou por enveredar pelo andebol, cuja prática iniciou no clube da terra natal, o Núcleo de Andebol de Samora Correia (NASC). Ali jogou entre 2010 e 2014. Foi aluno na Escola EB 2,3 Prof. João Fernandes Pratas e a saída para o clube de Alvalade marcou o adeus à terra que o viu nascer.

Antes de vestir a camisola do leão, em 2014, recusou um convite do eterno rival. Na época 2019/2020 ingressou, por empréstimo, no Boa Hora FC, regressando na temporada seguinte ao Sporting Clube de Portugal. Salvador Salvador foi distinguido, em 27 de Abril de 2019, pelo Município de Benavente com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro. A deliberação teve por base a participação do jovem na Selecção Portuguesa de Andebol de Praia que se sagrou vice-campeã (medalha de prata) nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, que decorreram na Argentina.