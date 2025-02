No Chã das Padeiras respira-se futebol e a paixão pela União de Santarém

Desde que a União Desportiva de Santarém subiu à Liga 3 que no Campo Chã das Padeiras se vive e respira o futebol puro e a paixão pelo clube da terra. Com as bancadas muito bem compostas, os escalabitanos viram a equipa da casa a praticar bom futebol numa partida contra a Académica de Coimbra que acabou empatada sem golos. O jogo disputou-se numa amena tarde de sábado, 15 de Fevereiro, e ficou marcado pelas muitas oportunidades desperdiçadas por ambas as equipas. A União dominou grande parte da partida, num excelente jogo de futebol que foi acompanhado pela emoção e cânticos vindos da bancada.

Como uma partida de futebol nem sempre é só futebol, o encontro entre os escalabitanos e os coimbrões ficou ainda marcado pela apresentação da equipa feminina de sub-15, que disputa o campeonato interdistrital, e pela presença de vários animais do CROAS – Canil e Gatil de Santarém, numa acção de sensibilização para adopção responsável.

Na tribuna presidencial o aparato foi maior do que o habitual devido à presença de vários autarcas e personalidades do concelho. O camarote contou com a presença do presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, do presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, do presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte, entre outros autarcas e figuras do concelho. Ao intervalo desceram a um espaço privado para um lanche bem composto e para trocar algumas impressões sobre o jogo e até mesmo o dia-a-dia do concelho. Foi nessa altura que, em jeito de brincadeira, o repórter de O MIRANTE que acompanhou os 90 minutos da partida questionou o presidente da União de Santarém, que foi cumprimentando os adeptos ao logo da partida, sobre a capacidade do clube em manter alguns dos jogadores que se destacaram na primeira parte. Pedro Patrício foi assertivo na resposta: “os bons jogadores têm é que jogar na União de Santarém e temos que ter capacidade para ir buscar ainda mais talento”, disse.