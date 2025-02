Torneio de Footgolf Urbano para ver até domingo em Santarém

O I Torneio de Footgolf Urbano está a decorrer em Santarém até domingo, 23 de Fevereiro, na zona de São Bento. A Secção de Footgolf da Associação Académica de Santarém, que organiza a prova, convida a população a assistir à competição. As finais são no domingo à tarde, com início previsto para as 14h30.