Casa do Benfica da Golegã a meio da tabela no Nacional da III divisão

A Casa do Benfica da Golegã está em boa forma no Campeonato Nacional da III Divisão. A equipa goleganense, depois de ter vencido o Santa Marta do Pinhal e o Casal Velho, perdeu agora com a equipa do Albufeira por 3-2, num jogo muito bem disputado. A Casa do Benfica da Golegã interrompeu uma série de vitórias, mas mantém consolidado um lugar confortável na tabela classificativa. Os goleganenses ocupam agora o 6º lugar da classificação, uma posição segura que garante a manutenção nesta que é a sua temporada de estreia no campeonato nacional.

“A equipa da Golegã continua a mostrar que tem qualidade para competir neste patamar. Com esta série de bons resultados, os comandados do treinador João Alcobia, seguem motivados para os próximos desafios, com o objectivo de continuar a somar pontos e a consolidar a sua posição na competição”, refere o clube em comunicado.