Excelente assistência no Campeonato Nacional de Motocross no Granho

O Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, recebeu nos dias 22 e 23 de Fevereiro a primeira prova do Campeonato Nacional de Motocross 2025. O evento reuniu as classes de MX65cc, MX85cc, MX125 júnior, MX2, MX1 e MX Veteranos e teve a participação de 111 pilotos. No primeiro dia de competição foi realizada uma sessão de autógrafos no Intermarché de Marinhais, um dos patrocinadores da prova, onde os adeptos da modalidade tiveram a oportunidade de interagir com pilotos campeões nacionais e nomes consagrados no panorama nacional.

Uma prova organizada pelo Grupo Motard Moto Pampas, em parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal e apoios da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho. A adesão da população demonstrou bem que a modalidade está bem viva no concelho ribatejano.