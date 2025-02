Associação Cultural e Desportiva de Valhascos ganhou nova vida com aposta no ténis de mesa

A Associação Cultural e Desportiva de Valhascos foi fundada em 1984 e é uma das colectividades mais antigas da freguesia do concelho de Sardoal. A associação esteve em risco de acabar, devido à falta de interesse das pessoas no associativismo, mas um grupo de jovens da localidade assumiu a responsabilidade de constituir uma nova direcção e fazer rejuvenescer a colectividade.

Fausto Jesus, actual presidente da associação, afirma que o objectivo principal da nova direcção é manter viva a actividade cultural e desportiva da aldeia e melhorar aos poucos as instalações da sede, para que esta possa crescer e continuar a organizar eventos de qualidade. “Quando assumimos a direcção não havia muitas pessoas dispostas a colaborar e com isso havia o risco da iniciativa principal de Valhascos, a festa anual em honra de Nossa Senhora da Graça, não acontecer. Esse foi um dos propósitos que nos levou a pegar na associação e felizmente hoje já há mais população a colaborar e a actividade da associação tem melhorado de ano para ano”, salienta a O MIRANTE.

O vice-presidente da colectividade, César Marques, afirma que assumir o cargo foi “uma obrigação”, uma vez que cresceu a frequentar as actividades da associação. O dirigente salienta que foi difícil adaptar-se à forma como funciona toda a logística por detrás dos eventos, mas ressalta que pertencer à associação é um orgulho. “Temos pessoas sempre dispostas a ajudar e acho que temos crescido, mas ainda sentimos muita relutância dos jovens em fazer parte da direcção. Para trabalhar nas festas toda a gente está disposta, mas depois para tomar decisões já não”, acrescenta.

Com várias ideias e projectos, os dirigentes afirmam que todo o sucesso dos últimos anos tem sido utilizado em melhorias nas infraestruturas e na estabilização dos quatro núcleos desportivos que têm: o núcleo de Ginástica de Manutenção, com 15 elementos; o Núcleo de Cicloturismo, com 10 ciclistas; o Núcleo das Concertinas, com 12 músicos e o Núcleo de Ténis de Mesa que conta com 20 atletas e que com apenas dois anos de actividade tem sido bem-sucedido em diferentes competições.

Aposta e sucesso do ténis de mesa

Em 2022, a associação decidiu apostar na modalidade do ténis de mesa, após ter organizado um torneio que contou com muita adesão. Aos poucos, a colectividade percebeu que a modalidade tinha espaço para crescer e com o apoio do município realizou em 2023 o primeiro torneio aberto de ténis de mesa, que mobilizou quase uma centena de atletas federados. Com o sucesso do torneio, no final do ano foi criada uma equipa federada pronta a competir, tendo a equipa conquistado a Taça de Campeões da 2ª Divisão Distrital de Coimbra no seu primeiro ano de actividade.

Um dos atletas da equipa é Edgar Nunes, de 24 anos, que já esteve na 2ª Divisão Nacional e na Divisão de Honra por uma equipa de Sintra. “A história de como vim parar a Valhascos é engraçada. Sou de Sintra e durante a Covid-19 fiz uma pausa desportiva porque estava tudo parado e há cerca de dois anos o meu pai viu um anúncio de um torneio e conheceu o César e o Fausto, que depois a certa altura me convidaram para experimentar treinar e aqui estou eu”, refere. César Marques, que também faz parte da equipa, afirma que agora há mais responsabilidade, pois quando os projectos crescem demasiado rápido há também o risco da queda ser maior. “Temos 3/4 jogadores na equipa que nunca tinham praticado ténis de mesa e que agora estão a jogar ténis de mesa federado. Nunca podemos dar nada como garantido”, salienta.

O núcleo desportivo tem uma equipa A na 1ª Divisão da Distrital e uma equipa B na 2ª Divisão, sendo o objectivo principal subir a equipa A para os campeonatos nacionais e cativar mais jovens da localidade e do concelho a interessarem-se pela modalidade.