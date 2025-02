Ourém conquista 3º lugar no programa Município Amigo do Desporto

O município de Ourém foi distinguido com o Prémio de Reconhecimento pelo seu “Plano de Comunicação”, no âmbito do programa Município Amigo do Desporto. A cerimónia de entrega do prémio decorreu durante o Seminário realizado no Cineteatro Messias, na Mealhada, subordinado ao tema “O Desporto precisa de todos. Como? Comunicação. Desafios e Oportunidades”. O prémio foi entregue pelo coordenador nacional do programa, Pedro Mortágua Soares, e recebido pelo Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Filipe Baptista, em representação da Câmara Municipal de Ourém, em reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo município na implementação de um plano estruturado e eficaz de comunicação na área do desporto e da atividade física.

“A partilha de boas práticas constitui uma metodologia com impacto positivo na gestão do desporto e na promoção de iniciativas inovadoras e sustentáveis nos municípios portugueses. A comunicação, tanto interna como externa, desempenha um papel crucial na interação das organizações com as suas comunidades, facilitando a transmissão clara e eficaz dos objectivos e conquistas. Este prémio destaca a importância das boas práticas de comunicação nas autarquias, incentivando a adopção de abordagens estruturadas e inovadoras na disseminação da informação, seja através de meios online ou offline”, refere a autarquia de Ourém em comunicado.