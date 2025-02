Sub-18 femininos do Santarém Basket passam à 2ª fase da Taça Nacional

As duas vitórias em jornada dupla das sub-18 do Santarém Basket valeram-lhes o apuramento para a segunda fase da Taça Nacional de Basquetebol desse escalão.

As duas vitórias em jornada dupla das sub-18 do Santarém Basket valeram-lhes o apuramento para a segunda fase da Taça Nacional de Basquetebol desse escalão. Registo também para a primeira vitória da equipa sub-18 masculina no campeonato nacional, no jogo disputado em Castelo Branco frente à Associação de Basquetebol Albicastrense (ABA). As equipas do Santarém Basket venceram dois dos sete jogos do último fim-de-semana nas provas nacionais, incluindo as seniores que saíram derrotadas na Cruz Quebrada frente ao SIMECQ - Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense.

O clube destaca a prestação da equipa sub-14 masculina no campeonato nacional frente ao Sport Lisboa e Benfica. “Apesar da derrota, durante muitos minutos fez um jogo magnífico a roçar a perfeição, com os miúdos a demonstrarem uma grande maturidade e a realizarem um jogo digno de escalões superiores. No final faltaram-lhes centímetros, mas o sentimento é de orgulho e satisfação pelo grande jogo que fizeram, como indicam os parciais 16-17, 30-34, 47-47 e 70-56”, divulga o clube.