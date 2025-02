Atletas do Rugby de Santarém em destaque no campeonato de Tiro com Arco

Equipa de tiro com arco do Rugby Clube de Santarém esteve presente no Campeonato de Sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP), no dia 23 de Fevereiro, em Óbidos.

A terceira prova do Campeonato de Sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal realizou-se no dia 23 de Fevereiro na Capeleira, Óbidos e os atletas do Rugby Clube de Santarém estiveram em destaque. Com quatro atletas em prova, a formação conseguiu dois pódios e um oitavo lugar colectivo em 12 equipas presentes. As medalhas foram conquistadas pelo atleta José Piteira, com o segundo lugar nos juniores masculinos, e por Cátia Carlos, com o terceiro lugar em adulto feminino. No escalão de adulto masculino, Luís Rodrigues foi sétimo e Celso Pereira ficou em décimo lugar.

A prova foi disputada na vertente Flint Round, em que os atletas atiram as flechas a distâncias variadas, entre os 6 e os 27 metros. A próxima competição leva os atletas para o exterior, com a realização do Campeonato de Campo em Lagos a 16 de Março.