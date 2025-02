Equipa de ciclismo de Alenquer com presença garantida em provas internacionais

A equipa de ciclismo de 2025 Alenquer-GDM-Anipura foi apresentada oficialmente em Cheganças, Alenquer. Os ciclistas Afonso Guerreiro, Duarte Costa, Enzo Cabrita, Gonçalo Serra, João Santos, Miguel Coelho, Pedro Mendes, Rodrigo Conceição, Simão Ribeiro, Vicente Inês constituem o escalão de cadetes (15 e 16 anos). Miguel Castro e Rodrigo Correia são os ciclistas no escalão de juvenis (13 e 14 anos). Os directores adjuntos da equipa técnica são Jorge Santos, David Casal, Rafael Mateus e Joana Alves. O presidente da equipa, Nuno Alves, também assume o cargo de director desportivo geral.

O objectivo da equipa é formar jovens atletas e participar em provas nacionais e internacionais. Os cadetes já têm competições internacionais agendadas para os dias 1 e 2 de Março em França, seguindo-se outras em Maio e em Junho, em Espanha, e a participação na prova Tour de France, em Agosto. A nível nacional está agendada a participação numa prova de abertura dia 16 de Março em Cantanhede, no Grande Prémio Rui Costa, na Volta a Portugal, na Taça de Portugal, Taça do Algarve e Troféu Alves Barbosa. “A nível físico os ciclistas cadetes estão muito bem preparados. Nas competições no estrangeiro as estradas são diferentes e é uma forma da equipa estar melhor preparada em relação a outras equipas do país”, explica Nuno Alves.

A sede e o centro de estágios da equipa de ciclismo localiza-se nos Casais da Marmeleira, Cadafais. Sendo uma equipa de formação, muitos ciclistas acabam por ingressar noutras equipas nacionais e internacionais. É o caso do ciclista António Morgado que está na equipa UAE Team Emirates XRG e que foi formado na equipa de Alenquer.

A equipa de ciclismo chegou a organizar um circuito em Alenquer mas por causa do estado das estradas e obras a prova foi suspensa. O mesmo em relação ao circuito na freguesia do Carregado. Nuno Alves diz que existe vontade de retomar um circuito no concelho de Alenquer e que talvez ainda seja em 2025.