Clube Desportivo Amiense e Junta de Amiais de Baixo continuam de costas voltadas

O presidente do Amiense reagiu à entrevista do presidente da Junta de Amiais de Baixo e seu adversário político, apontando-lhe responsabilidades pelo mal estar existente entre as duas instituições, que estão de relações cortadas.

O presidente do Clube Desportivo Amiense, Nelson Martins, esperou pelo final das emblemáticas festas de Amiais de Baixo para responder à entrevista do presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, Duarte Neto (PS), a O MIRANTE, acusando-o de faltar à verdade, nomeadamente quando disse que a autarquia nunca tinha cortado relações institucionais com o clube. O dirigente associativo, inclusivamente, tornou público na sua página no Facebook o conteúdo da troca de emails havida entre Duarte Neto e o clube - quer como autarca quer a título pessoal -, datados de Dezembro de 2019, onde o presidente da junta manifestava indisponibilidade para continuar a colaborar com o clube, declinava o convite para o jantar de Natal do Amiense e cancelava a sua inscrição como sócio (que viria a reactivar em 2024).

Em 2019, o clube era liderado por Romeo Lourenço, de quem Nelson Martins foi tesoureiro até abraçar a presidência do Amiense em 2024, e as relações entre as duas instituições mantiveram-se frias e distantes até agora. Duarte Neto declarou na entrevista a O MIRANTE que o diferendo começou há quatro anos, por altura das eleições autárquicas. “O presidente do clube (Nelson Martins) foi o cabeça de lista há quatro anos que perdeu as eleições comigo”, revelava Duarte Neto, referindo que o presidente do Amiense é o principal rosto da oposição ao PS na assembleia da freguesia e que se trata tudo de uma questão política. Duarte Neto deu como exemplo do mal estar entre as duas entidades o facto de a junta de freguesia não ter sido convidada para o último jantar de Natal do Amiense.

“Nunca o CDA sofreu tamanho desprezo”

“O presidente da junta afirma que nunca cortou relações com o Clube Desportivo Amiense - CDA, que se tratou de uma estratégia política do opositor das últimas eleições autárquicas de 2021, e que tudo não passou de um ataque pessoal, de quem não tinha outra estratégia política. E que antes estava tudo tranquilo, ora o corte de relações foi em 2019, muito anterior ao proferido. Como presidente do CDA, e antigo director do clube em 2019, sinto-me na obrigação de esclarecer as falsas declarações proferidas”, escreve Nelson Martins no esclarecimento publicado nas redes sociais.

Nelson Martins sublinha que “a questão surgiu em 2019, muito antes das autárquicas, e o presidente da junta, que reconheceu o envio do e-mail pessoal, nunca reconheceu o envio do e-mail institucional. Nunca o nosso CDA sofreu tamanho desprezo, por quem o deveria apoiar. Além disso, as afirmações de que a junta ofereceu ajuda ao clube em várias ocasiões e que este não aceitou, não são verdadeiras. Fazendo eu e o presidente de 2019, parte da actual Direção do CDA, e apesar do presidente da junta ter solicitado em 2024 o regresso a sócio, nunca houve um pedido para reatar de relações institucionais ao CDA, quebradas pelo e-mail enviado”, reforça o presidente do CD Amiense.

O dirigente afirma que “é lamentável que o presidente da junta continue a usar o CDA como um campo de batalha em suas disputas políticas actuais, e use o tempo de antena, que deveria ser da nossa festa, para ataques políticos pessoais”. Nelson Martins vinca que o clube sempre se pautou pelo respeito e pela inclusão e entreajuda na comunidade, referindo que “as afirmações proferidas pelo Presidente da Junta em nada favorecem o bem-estar da comunidade, pelo contrário, só fomentam a discórdia e a ofensa ao CDA e seus diretores”. E reitera que o CDA e sua direcção actual e anteriores “merecem mais respeito pelo trabalho que prestam à população, aos jovens desta e de freguesias vizinhas”, agradecendo o apoio de todos os que auxiliam o dia a dia dos atletas, jovens e crianças, no futebol e no basquetebol, rapazes e raparigas. “O nosso foco está acima de tudo no desenvolvimento, bem-estar e apoio ao nosso clube e da nossa terra, que é muito mais importante do que qualquer estratégia eleitoral”, afirma.