Beatriz Fuzeiro é vice-campeã nacional de Karaté

Atleta do Clube Karate Aveiras de Cima subiu ao segundo lugar do pódio na categoria kumite fem +68Kg.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Beatriz Fuzeiro, atleta do Clube Karate Aveiras de Cima sagrou-se vice-campeã nacional de karaté na categoria kumite fem +68kg no primeiro fim-de-semana de Março, durante o campeonato nacional que decorreu em Portimão.

“É mais uma atleta do nosso clube a alcançar o pódio do campeonato nacional, fruto de muito trabalho, esforço e dedicação, um orgulho para nós, e penso que para a nossa freguesia e do nosso concelho”, refere o clube em comunicado.