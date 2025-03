Mais de 300 atletas de trail em Mato de Miranda

O terceiro XTERRA Mato de Miranda Trail Run, na Golegã, contou com o dobro do número de participantes da última edição. A prova teve mais de 300 participantes e regressa no final de Fevereiro de 2026. Realizou-se a 23 de Fevereiro, numa organização conjunta do Bikewheels do Pombalinho e do Núcleo do Sporting Clube de Portugal da Golegã, com o apoio do município, Junta de Freguesia da Azinhaga e Restaurante “O Casaca”.