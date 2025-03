Futsal feminino do Vitória de Santarém conquista a dobradinha

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória de Santarém soma e segue, tendo conquistado no sábado, 1 de Março, a Taça Distrital ao vencer a equipa do GDR 'Os Lagartos', de Sardoal, por 13-0, em encontro disputado no Pavilhão Municipal do Caneiro (Ourém). Esse êxito somou-se ao título de campeãs interdistritais de Santarém e Castelo Branco, conquistado recentemente.