Rita Costa do Atlético Povoense vence Corrida das Lezírias

A atleta Rita Costa, do Atlético Povoense da Póvoa de Santa Iria, venceu pela primeira vez a Corrida das Lezírias, disputada na manhã de domingo, 2 de Março, em Vila Franca de Xira. A atleta completou o traçado de 15,5 quilómetros em 58 minutos e 7 segundos. Nos homens a vitória coube a Bruno Lourenço, do GFD Running, que venceu a prova pela quarta vez com um tempo de 50 minutos e 43 segundos.

A 30ª edição da Corrida das Lezírias contou com a participação de 2.625 atletas de todo o país, mais 525 atletas que no ano passado. A prova principal contou com 1.600 participantes, enquanto a caminhada de 5 quilómetros juntou 700 participantes e na “corridinha”, preparada para os mais pequenos no parque urbano do Cevadeiro, participaram mais de três centenas de crianças.