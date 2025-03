Rally de Portugal tem passagem na região Centro de 15 a 18 de Maio

O contrato-programa que oficializa a passagem da 58ª edição do Rally Portugal na região centro já foi assinado pelo Turismo Centro de Portugal (TCP), o Automóvel Club de Portugal (ACP) e os municípios que acolhem este ano a prova que decorre de 15 a 18 de Maio.

A cerimónia de partida será em Coimbra, seguindo-se a superespecial urbana da Figueira da Foz, que marca o início da componente competitiva. No segundo dia os automóveis aceleram pelas classificativas de Lousã, Góis, Arganil e Mortágua, na região de Coimbra, antes de rumar à região de Aveiro, com os novos troços de Águeda/Sever do Vouga e Sever do Vouga/Albergaria-a-Velha.

Durante a assinatura do contrato-programa, a vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, afirmou que “o Rally de Portugal está no ADN de quem nasceu na região Centro. Muitos de nós recordam-se das etapas nocturnas e das noites passadas nas serras para ver passar os carros. Eu sei que o Rally é de Portugal, mas as melhores etapas estão aqui no Centro”.

Anabela Freitas destacou o impacto do Rally de Portugal no turismo, aumentando o número de estadas no território, cuja média durante a prova em 2024 foi de 1,8 noites. Além disso, acrescentou, “os países que são impactados pelas imagens do Rally, nomeadamente nas transmissões televisivas, são os países emissores de turismo para a região Centro”.