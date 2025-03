Ciclismo 20kms de Almeirim conquista primeiro lugar em prova de BTT

A equipa de ciclismo “20kms de Almeirim” conquistou o primeiro lugar por equipas na vertente de BTT da 4.ª etapa do Circuito Pedalar em Portalegre 2025, no dia 2 de Março, em Portalegre.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os ciclistas da equipa “20kms de Almeirim” conseguiram o primeiro lugar por equipas na prova de BTT da 4.ª etapa do Circuito Pedalar em Portalegre 2025. A equipa de Almeirim levou a competir onze atletas de vários escalões. Nos Benjamins Masculinos, Carlos Campoete arrecadou o primeiro lugar, Tomás Filipe ficou em segundo e Vasco Campoete em nono lugar. Íris Vicente venceu em Benjamins Femininos e Matildes Alves em Infantis Femininos. Em Infantis Masculinos, André Dyakunchak conseguiu o quinto posto. No escalão de Iniciados, Santiago Rodrigues ficou em décimo lugar de Masculinos e Margarida Caniço alcançou o terceiro lugar de Femininos. Francisco Fernandes ficou no terceiro lugar de Juvenis Masculinos.

Da equipa Sénior, Afonso Rodrigues participou na categoria de Elites e ficou em sexto lugar. Na competição de Veteranos 40 Sérgio Vicente alcançou o 2.º lugar. Na vertente de E-bikes Ernesto Caniço e Fernando Rosado ficaram em segundo e quarto lugares, respetivamente. A quinta e última etapa vai realizar-se no dia 30 de Março em Alegrete, Portalegre.

No mesmo dia 2 de Março, a equipa de Cadetes “20kms Almeirim” marcou presença na Taça de Portugal de XCO em Melgaço. Os atletas de Almeirim ficaram entre o 39.º e 45.º lugares da classificação geral.