Associação Desportiva de Areias nasceu para fazer a diferença no concelho de Benavente

A população do bairro de Areias, em Benavente, tinha há vários anos o desejo de ter um clube de futebol com o seu nome, assim como uma associação que representasse os valores locais e unisse a comunidade através de várias iniciativas. Foi com estes propósitos que nasceu a Associação Desportiva e Recreativa das Areias (ADRA), em 2018. A ideia surgiu por acaso, numa festa de aniversário, admite António Guerreiro, um dos nove fundadores da colectividade. “Claro que no dia seguinte já não éramos tantos como aqueles que demonstraram entusiasmo no momento, mas conseguimos fazer com que acontecesse”, acrescenta a O MIRANTE.

A ADRA conseguiu a cedência de um espaço por parte do município junto a um dos vários moinhos de vento existentes na Vila das Areias, que é emancipado no emblema do clube. “Coube-nos a nós recuperar o local, que estava degradado quando nos foi entregue”, afirma Ricardo Oliveira, actual presidente da associação, detalhando que, com ajuda da comunidade, o espaço ganhou uma nova vida. Para além do bar, que reúne alguns sócios e simpatizantes aos fins-de-semana, a associação também dispõe de um armazém que aluga para aniversários e outros eventos, de modo a obter algum retorno. Ricardo Oliveira considera que o apoio do município à associação é insuficiente e que o associativismo tende a desaparecer, especialmente quando não lhe é dado o devido valor.

O futebol, principal actividade do clube, começou a competir no Campeonato Inatel a partir da temporada 2018/19, reunindo actualmente jogadores de várias localidades e com idades entre os 23 e 46 anos. Marco Santos, de 30 anos, é natural de Benavente e após várias passagens por clubes da região, juntou-se à ADRA há três temporadas, e é agora capitão de equipa. “Aos sábados vou para a sede preparar os equipamentos e aos domingos, que são os dias de jogo, faço também o almoço para todos”, explica. O seu colega, Augusto Souza, de 23 anos, é natural do Brasil e encontrou no clube uma forma de facilitar a sua adaptação a Portugal. “Senti-me acolhido e assim pretendo continuar”, confessa. Marco elogia o companheiro e garante que este é um dos mais “acarinhados” pelos adeptos da equipa.

Após uma carreira como jogador profissional de futebol e algumas experiências como treinador, “Zé Aníbal”, como é conhecido no mundo futebolístico Francisco Paulino, aceitou o desafio da ADRA ,em 2023, para ser técnico do clube. “O nosso maior problema é não termos o campo para treinar mais vezes”, lamenta, uma vez que o Complexo Desportivo dos Camarinhais, sob gestão camarária, está ocupado pelos vários escalões de formação do GD Benavente. O treinador assume que este factor tem tido alguma influência nos resultados desta temporada, dado que na época transata tinham mais um treino por semana, devido à cedência do Sport Clube Barrosense do seu campo às segundas-feiras.

O desporto continua a ser o pilar da associação, que promove ainda aulas de ginástica uma vez por semana, na sua sede. Os dirigentes admitem a possibilidade de acolher mais projectos deste âmbito, que possam trazer mais movimento a associação. “Queremos desmistificar a ideia de que as Areias são um local perigoso e que somos uns índios”, sublinha o presidente do clube. Entre os próximos eventos, destaca-se o aniversário da colectividade, que será celebrado a 15 de Março e a já habitual “Caminhada dos Moinhos”, em Abril, que é realizada em conjunto com o município.