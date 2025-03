Craque do Real Madrid compra da SAD do Alverca por oito milhões de euros

O futebolista internacional brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, é um dos elementos do novo grupo de investidores brasileiros e espanhóis que compraram a maior parte do capital da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) que controla o futebol profissional do Futebol Clube de Alverca.

Alegadamente, o negócio rondará os oito milhões de euros com a possibilidade de chegar aos dez milhões caso o clube ribatejano venha a conseguir subir à 1ª Liga nacional de futebol. Actualmente, recorde-se, o Alverca está a disputar a 2ª Liga e em posição de lutar pela subida, ocupando o terceiro lugar com 39 pontos. A SAD já confirmou o negócio. O clube ribatejano tem actualmente, segundo o site institucional da SAD, 20% de participação na sociedade desportiva.

De saída está o empresário Ricardo Vicintin, que em 2018 comprou a participação na SAD do FC Alverca com um investimento a rondar os 300 mil euros e numa altura em que o clube lutava para não descer ao Campeonato de Portugal. Ricardo Vicintin deixou entretanto uma mensagem de despedida aos adeptos, lembrando que quando chegou a Portugal para comprar um clube chegou a visitar primeiro o Estoril antes de chegar ao FC Alverca.

“A situação era muito delicada e as coisas estavam de tal forma que no FC Alverca estavam com medo de vender. E nós com medo de comprar. Felizmente, tudo encaixou e finalizámos o negócio. No entanto, como houve um processo anterior de falência, estivemos um ano até constituir a actual SAD e conseguirmos, de facto, colocar o projecto em andamento”, recordou o empresário. Lembrando o impacto da pandemia e a morte de Alex Apolinário, o empresário recordou também na hora da saída a vitória por 2-0 frente ao Sporting Clube de Portugal para a Taça de Portugal e a subida do clube à 2ª Liga.

“Entrámos num clube que pouco ou nada tinha e saímos deixando um emblema respeitado, uma SAD com condições ímpares em Portugal e imenso valor acrescentado”, nota, lembrando que caso o clube subisse à 1ª Liga nunca conseguiria disputar jogos contra o seu filho, que é dono da SAD do Santa Clara. O plantel do Alverca, recorde-se, conta hoje com 14 atletas brasileiros.

Adeptos expectantes com futuro

O MIRANTE falou com alguns adeptos do Futebol Clube de Alverca sobre a nova mudança de mãos da SAD que gere o futebol profissional na cidade e a maior parte diz estar curiosa para ver como será a gestão futura do plantel sénior. “Gostava sobretudo que mantenham o objectivo de subir à 1ª Liga. Para já estamos a ver no que vai dar, mas o facto de ter o Vinícius não muda nada”, defende Ricardo Nunes, programador informático de Alverca. Já outro adepto, Alexandre Pereira, acredita que pouco vai mudar. “Vai ser mais do mesmo, apenas um veículo para alguns ganharem dinheiro a comprar e vender jogadores. Vamos ao menos ver se conseguimos subir de divisão”, nota.

Apesar da subida do clube à 2ª Liga de futebol no último Verão, o entusiasmo dos moradores e comerciantes da cidade permanecia morno. Enquanto alguns sócios criticavam a gestão da SAD e outros lamentavam a falta de envolvimento da comunidade, a maioria dizia acreditar que a mudança não trouxe um impacto significativo na economia local.