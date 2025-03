Podem avançar as obras no campo de rugby de Santarém

O Tribunal de Contas deu luz verde à empreitada de reformulação urbanística do campo de rugby Santarém, edifícios de apoio e zonas circundantes, situados no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria

O Tribunal de Contas deu luz verde à empreitada de reformulação urbanística do campo de rugby Santarém, edifícios de apoio e zonas circundantes, situados no complexo da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC). Com o visto favorável, há condições para arrancarem as obras, há muito aguardadas. A empreitada foi adjudicada pela Câmara de Santarém por 2 milhões e 91 mil euros, mais IVA.

“Março ficará marcado nas nossas memórias com o arranque desta importante empreitada onde iremos atribuir mais e melhores condições para o rugby mas também iremos regenerar uma área importante da ex EPC”, regozijou-se o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD.