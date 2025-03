Thomar Honoris com vários títulos no Campeonato Regional de Kempo

A associação Thomar Honoris, com a sua Academia de Artes do Combate – Fcmma, participou no Campeonato Regional de Kempo que decorreu no Entroncamento nos dias 8 e 9 de Março. Com nove atletas a competir, a equipa tomarense teve cinco campeões regionais, dois vice-campeões regionais e um terceiro lugar.

Os cinco atletas que se sagraram campeões regionais foram Daniel Nunes, Miguel Coelho e Eduardo Vaz, na modalidade de Full Kempo, bem como José Barros e Inês Martins, na modalidade de Light Kempo. Os dois vice-campeões regionais foram Filipe Lourenço, na modalidade de Light Kempo, e Inês Martins, na modalidade de Rumble Kids. José Barros ficou em terceiro lugar na modalidade de Full Kempo. Lourenço Figueiredo e Álvaro Pinto ficaram apurados para o Campeonato Nacional nas modalidades de Light Kempo e Full Kempo, já Afonso Baião ficou apurado na modalidade de Light Kempo. A prova de apuramento para o Campeonato Nacional contou com 43 clubes, 580 atletas e mais de 1400 combates.