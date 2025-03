Alhandra Sporting Club brilhou no XI Torneio de Natação Adaptada Cidade do Porto. Destaque para Maria Inês Cristóvão, que estabeleceu um novo recorde nacional nos 100 metros bruços.

Atleta do Alhandra bate recorde nacional no XI Torneio de Natação Adaptada

O Alhandra Sporting Club (ASC) esteve em destaque no XI Torneio de Natação Adaptada Cidade do Porto, que decorreu nos dias 8 e 9 de Março no Complexo de Piscinas da Campanhã. A competição reuniu 19 clubes de todo o país, e os atletas alhandrenses demonstraram grande dedicação e espírito competitivo. A equipa conquistou um total de 20 recordes pessoais e 16 TAC’s (Tempos de acesso ao campeonato), resultados que reflectem o empenho dos nadadores. Um dos momentos mais marcantes do torneio foi o novo recorde nacional estabelecido por Maria Inês Cristóvão (SB6) nos 100 metros bruços.

O ASC foi representado pelos atletas Afonso Manquinho, André Fernandes, Camila Mourato, Cláudia Penetro, Fernando Vale, Gabriela Matos, Gonçalo Silva, Zé Pedro Ferreira, Kelton Rafael, Laura Rodrigues, Mara Nunes, Maria Ribeiro, Maria Inês Cristóvão, Marco Miranda e Tomás Lopes.

A equipa técnica contou com Ana Cristina Matos, Diogo Rodrigues, Marco Duarte, Mariana Piedade e Susana Ferreira.