Corta mato em Ferreira do Zêzere juntou 200 atletas

A vila de Ferreira do Zêzere recebeu no dia 9 de Março o Corta Mato Olímpico Jovem e o Campeonato de Corta Mato Curto, organizados pela Associação de Atletismo de Santarém. Cerca de duzentos atletas participaram nas provas em representação de 16 clubes filiados



No Corta Mato Olímpico Jovem, os vencedores individuais e colectivos, nas diferentes categorias, foram: Sub 12 Fem - Carlota Ouro (AEA Cartaxo) e UDZ Alta; Sub 12 Masc. - Rafael Ribeiro (CN Rio Maior) e AS Estriga; Sub 14 Fem. - Leonor Ferreira (ASFIC) e UDZ Alta; Sub 14 Masc. - Gabriel Melo (AEA Cartaxo) e AEA Cartaxo; Sub 16 Fem. - Laura Oliveira (CLAC) e AS Estriga; Sub 16 Masc. - Vicente Figueiredo (CN Rio Maior) e CN Rio Maior; Sub 18 Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor) e JD Almansor; Sub 18 Masc. - Tomás Mendes (Thomar Ath) e Thomar Athletics.



No Campeonato de Corta Mato Curto feminino, a vencedora foi Ana Catarina Carrelo (Thomar Ath) e colectivamente venceu também a equipa de Tomar. Em masculinos, Tomás Nobre (AEA Cartaxo) venceu individualmente e por equipas o triunfo foi para o CDE Movime.