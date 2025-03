Sporting de Tomar nas meias-finais da WSE Cup

O Sporting de Tomar garantiu a qualificação para as meias-finais da WSE Cup, a segunda maior competição de clubes da europa em hóquei em patins, depois de eliminar os espanhóis do CP Voltegrá. Com uma desvantagem de um golo (4-3) na primeira mão em Espanha, a equipa tomarense conseguiu levar o jogo para prolongamento, com um golo a cinco minutos do fim. Já no tempo extra os comandados de Nuno Lopes fixaram o resultado em 3-1 com um golo de Felipe Almeida e garantiram o passaporte para a final-four da competição, com o agregado de 6-5 dos dois jogos.

Nas meias-finais vai haver duelo português, com o Sporting Tomar a enfrentar o Riba D’Ave, deixando a garantia de uma equipa portuguesa na final da competição. O jogo disputa-se a 29 de Março. Na outra meia-final haverá duelo espanhol entre as equipas do Igualada HC e do CE Lérida.