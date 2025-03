Kempo da Golegã conquista medalhas no Campeonato Regional Centro Sul

Equipa de Kempo da Casa do Benfica na Golegã conquistou 21 medalhas no Campeonato Regional Centro Sul, disputado no Entroncamento, no dia 9 de Março.

A equipa de Kempo da Casa do Benfica da Golegã disputou o Campeonato Regional Centro Sul no dia 9 de Março, no Entroncamento, onde os seus atletas conseguiram um total de 21 medalhas, cinco de primeiro lugar, dez de segundo lugar e seis de terceiro lugar. Carmo Triães foi a atleta em destaque, tendo sido campeã regional em "Submission Kempo" e "Semi Kempo" e vice-campeã regional em "Light Kempo". No escalão "kids", Sofia Serra tornou-se campeã regional em "Light Kempo" e "Rumble Kids" e vice-campeã regional em "Semi Kempo". A equipa da Casa do Benfica na Golegã conseguiu o 12.º lugar na classificação geral por equipas.