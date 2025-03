Simone Costa recebe voto de louvor da Câmara de Alenquer

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Alenquer deliberou em reunião do executivo atribuir um voto de louvor a Simone Costa, atleta natural de Alenquer que fez história ao serviço da Selecção Nacional de basquetebol.

A equipa das quinas orientada por Ricardo Vasconcelos alcançou a 9 de Fevereiro, em Coimbra, a tão desejada qualificação para o Eurobasket, o Campeonato da Europa feminino, conseguindo-o pela primeira vez na história no país após bater a Sérvia (57-40). Simone Costa foi parte activa neste sucesso nacional ao participar em três encontros oficiais de qualificação das lusas.

A base portuguesa, de 29 anos, alinhou em solo nacional em idade sénior ao serviço de Algés e União Sportiva, tendo feito a maior parte da carreira além-fronteiras. No currículo, conta com passagens por Georgia Bulldogs (Estados Unidos), Independence CC Pirates (Estados Unidos), Nottingham Wildcats (Inglaterra), Nottingham Wildcats (Inglaterra) e Valur (Islândia). Actualmente, cumpre a segunda temporada consecutiva ao serviço das alemãs do Girolive Panthers.