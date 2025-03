União de Santarém empata mas não compromete contas pela manutenção

A União de Santarém empatou a zero na tarde deste domingo, 16 de Março, com o Caldas SC, em jogo realizado no Campo Chã das Padeiras, a contar para a Liga 3.

A União de Santarém empatou a zero na tarde deste domingo, 16 de Março, com o Caldas SC, em jogo realizado no Campo Chã das Padeiras, a contar para a Liga 3. Com esse resultado, os escalabitanos mantiveram o segundo lugar do grupo 2 de despromoção com 15 pontos, a dois do líder, a Académica de Coimbra. O Caldas tem 13 pontos. Para já, a União de Santarém está seis pontos acima dos lugares de despromoção, quando ainda tem seis jogos por disputar. Cada grupo tem seis equipas, sendo despromovidas ao Campeonato de Portugal as duas últimas.