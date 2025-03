Alhandra Sporting Club realiza torneios de natação em Abril

O Alhandra Sporting Club (ASC) vai realizar, nos dias 12 e 13 de Abril, a terceira edição do Troféu Baptista Pereira de Natação Adaptada e do segundo Troféu Baptista Pereira Masters. Para auxiliar no torneio a Câmara de Vila Franca de Xira aprovou um apoio logístico concedido no âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), que inclui a isenção do pagamento das taxas de utilização da Piscina Municipal do Complexo Desportivo de Vila Franca de Xira e de dois bungalows para oito pessoas, num valor total de 831,08€. Além disso, serão cedidos materiais como mesas, cadeiras, um pódio, uma estrutura para a impressão de backdrop e credenciais para os eventos. Os torneios de natação Baptista Pereira homenageiam o histórico nadador alhandrense.