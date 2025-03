Atleta de Rio Maior em destaque na Meia-Maratona em Lisboa

O atleta do Clube de Natação de Rio Maior, Filipe Vitorino, terminou em quinto lugar no Campeonato de Portugal de Meia-Maratona, disputado em Lisboa a 9 de Março, com o tempo de 01:05:11. No oitavo lugar finalizou o atleta do Thomar Athletics Ricardo Fonseca, com 01:06: 44. Os segundos Campeonatos de Portugal de Meia-Maratona foram realizados juntamente com a 34ª Meia Maratona de Lisboa que juntou cerca de 40 mil participantes.